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ФК «Чайка» расторгнул договор с генеральным директором Максимом Пономаревым

ФК «Чайка» расторгнул договор с генеральным директором Максимом Пономаревым
Руководство футбольного клуба «Чайка» объявило о расторжении договора с генеральным директором Максимом Пономаревым.
Информация появилась 22 марта в соцсетях на страницах клуба.

Причины расторжения договора с Максимом Пономаревым неизвестны. Экс-директор поблагодарил команду и пожелал ей успехов, но добавил, что нужно двигаться дальше.

Максим Пономарев присоединился к ФК «Чайка» в 2018 году, начав свою работу с директора по развитию клуба. Уже в мае 2020 года он был назначен на должность генерального директора. Максим Пономарев на протяжении пяти лет успешно трудился в ФК «Чайка».

Новое место работы экс-руководитель не сообщил.
Фото: соцсети ФК "Чайка"
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