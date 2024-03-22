ФК «Чайка» расторгнул договор с генеральным директором Максимом Пономаревым

Фото: соцсети ФК "Чайка"

Руководство футбольного клуба «Чайка» объявило о расторжении договора с генеральным директором Максимом Пономаревым.Информация появилась 22 марта в соцсетях на страницах клуба.Причины расторжения договора с Максимом Пономаревым неизвестны. Экс-директор поблагодарил команду и пожелал ей успехов, но добавил, что нужно двигаться дальше.Максим Пономарев присоединился к ФК «Чайка» в 2018 году, начав свою работу с директора по развитию клуба. Уже в мае 2020 года он был назначен на должность генерального директора. Максим Пономарев на протяжении пяти лет успешно трудился в ФК «Чайка».Новое место работы экс-руководитель не сообщил.