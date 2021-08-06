Новый авиарейс свяжет Псков и Ростов-на-Дону

Донскую столицу и Псков свяжет прямой авиарейс. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 10 августа.Самолеты начнут летать с 14 августа, периодичность составит два раза в неделю- в субботу и в во вторник. Средняя стоимость билетов около четырех тысяч рублей. Пассажиру пробудут в полете четыре часа и 40 минут с учетом технической остановки в аэропорту Внуково в Москве.Компанией. которая запустила новый авиарейс стала - "Азимут".