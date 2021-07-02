Новых инфицированных COVID-19 выявили в 48 муниципалитетах Дона

COVID-19 подтвердился у жителей 48 муниципальных образований Ростовской области. Лидером, как обычно, стал Ростов. Тут инфекцию обнаружили у 99 горожан. По восемь новых заболевших - в Азовском районе и Каменске-Шахтинском.Единичные случаи инфицирования – в 11 районах области. За последние сутки коронавирус подтвердился у 269 человек, а общее число зараженных достигло 100 318. Большая часть из них уже побороли опасное заболевание. В легкой форме ковидом переболели дети и люди с крепким иммунитетом.