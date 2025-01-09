Новогодние елки можно сдать в парк Лога Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области парк Лога принимает новогодние елки. Об этом руководство сообщило в соцсетях 9 января.Работники парка призывают жителей Дона не выкидывать елки на свалку. Вместо этого они предлагают подарить деревья животным. По словам специалистов, некоторые обитатели парка очень любят хвою.Чтобы порадовать питомцев, можно оставить елку у входа или обратиться за помощью к сотруднику парка.Эта инициатива вызвала одобрение у жителей Ростова. Ранее многие были недовольны тем, что елки, которые никому не нужны, скапливаются на улицах. В конце декабря жители Северного района обнаружили свалку из новогодних елей.На улице Волкова, рядом с водохранилищем, было валялось множество новогодних елок. Горожан возмутило, что накануне Нового года они стоили очень дорого — от 1500 до 15 000 рублей. Однако предприниматели не стали снижать цену, чтобы продать их до конца сезона. Вместо этого они просто выбросили их на свалку.