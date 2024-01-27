В Лога парк для животных отвезли новогодние елки, которые сдавали на переработку

Фото: Лога парк

Новогодние елки, которые сдавали на переработку, отвезли животным в Лога парк.После окончания январских праздников жителям Ростовской области предложили не выбрасывать свои елки, а сдавать их на переработку. Во всех уголках региона были открыты специальные пункты, где каждый желающий мог сдать свою новогоднюю красавицу. Идея экологического окончания новогодних праздников была поддержана большинством людей, и результатом этой инициативы стали десятки тысяч собранных елей.Некоторую часть из этих собранных деревьев решили направить в парк Лога. Сотрудники парка опубликовали видео, на котором можно увидеть довольных животных, которые наслаждались "елочным десертом". Олени, лани, альпаки, а также козлы, кенгуру и белки с удовольствием обгрызали хвою с оставшихся после праздников вечнозеленых красавиц.Руководство Лога парка отметило, что в этом году у их питомцев хвои в разы больше, чем в прошлые.