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В Лога парк для животных отвезли новогодние елки, которые сдавали на переработку

В Лога парк для животных отвезли новогодние елки, которые сдавали на переработку
Новогодние елки, которые сдавали на переработку, отвезли животным в Лога парк.

После окончания январских праздников жителям Ростовской области предложили не выбрасывать свои елки, а сдавать их на переработку. Во всех уголках региона были открыты специальные пункты, где каждый желающий мог сдать свою новогоднюю красавицу. Идея экологического окончания новогодних праздников была поддержана большинством людей, и результатом этой инициативы стали десятки тысяч собранных елей.

Некоторую часть из этих собранных деревьев решили направить в парк Лога. Сотрудники парка опубликовали видео, на котором можно увидеть довольных животных, которые наслаждались "елочным десертом". Олени, лани, альпаки, а также козлы, кенгуру и белки с удовольствием обгрызали хвою с оставшихся после праздников вечнозеленых красавиц.

Руководство Лога парка отметило, что в этом году у их питомцев хвои в разы больше, чем в прошлые.
Фото: Лога парк
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