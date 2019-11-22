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Новочеркасский политехнический университет возглавил новый ректор

Новочеркасский политехнический университет возглавил новый ректор
Новочеркасский политехнический университет (ЮРГПУ или НПИ) пвозглавил новый ректор. 22 ноября должность занял профессор Юрий Разоренов. О назначении сообщает DonDay Новочеркасск.

По информации поортала, в конкурсе на должность ректора участвовали три человека. В число кандидатов помимо Разоренова вошли доктор технических наук Елена Яценко и доктор физико-математических наук Сергей Чеботарев. Большинство голосовавших поддержали Разоренова.

Нынешний ректор является выпускником НПИ. В университете он начал работать в должности ассистента кафедры. До назначения он был первым проректором, а после смерти предыдущего ректора Владимира Передерия временно исполнял его обязанности.

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