Новочеркасский политехнический университет возглавил новый ректор



Новочеркасский политехнический университет (ЮРГПУ или НПИ) пвозглавил новый ректор. 22 ноября должность занял профессор Юрий Разоренов. О назначении сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации поортала, в конкурсе на должность ректора участвовали три человека. В число кандидатов помимо Разоренова вошли доктор технических наук Елена Яценко и доктор физико-математических наук Сергей Чеботарев. Большинство голосовавших поддержали Разоренова.



Нынешний ректор является выпускником НПИ. В университете он начал работать в должности ассистента кафедры. До назначения он был первым проректором, а после смерти предыдущего ректора Владимира Передерия временно исполнял его обязанности.