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Ночью 3 февраля над Ростовской областью сбили беспилотник

Ночью 3 февраля над Ростовской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью. Грохот раздался ночью 3 февраля в Красносулинском и Каменском районах.

— Жертв и разрушений на земле нет, — уточнил глава региона на своей странице в соцсетях.

Ранее, 29 января, в Неклиновском районе сбили снаряд средствами радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА выбил стекла и повредил стены корпусов в детском лагере. А на следующий день в Неклиновском районе обнаружили часть ракеты на берегу Таганрогского залива. Чтобы уничтожить ее, эвакуировали жителей целого поселка.
Фото: соцсети.
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