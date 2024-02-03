Ночью 3 февраля над Ростовской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью. Грохот раздался ночью 3 февраля в Красносулинском и Каменском районах.
— Жертв и разрушений на земле нет, — уточнил глава региона на своей странице в соцсетях.
Ранее, 29 января, в Неклиновском районе сбили снаряд средствами радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА выбил стекла и повредил стены корпусов в детском лагере. А на следующий день в Неклиновском районе обнаружили часть ракеты на берегу Таганрогского залива. Чтобы уничтожить ее, эвакуировали жителей целого поселка.