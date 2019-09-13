Несколько районов Ростова на сутки останутся без воды



Фото: alau.kz

В Ростове с 18 по 19 сентября в нескольких районах будет прекращена подача холодной воды. Об отключении сообщили в Ростовском водоканале.



Водоснабжение будет отсутствовать в микрорайонах Чкаловском, Мирном и во 2-м поселке Орджоникидзе.



Также без воды останутся жители четных и нечетных номеров на улице Орской от дома № 14/2 до № 24/1.



В организации пояснили, что отключение холодной воды связано с ремонтом водонапорной станции «Восточная». Воды не будет с 9 часов 18 сентября до 13 часов 19 сентября.