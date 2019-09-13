Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Несколько районов Ростова на сутки останутся без воды

Несколько районов Ростова на сутки останутся без воды
Фото: alau.kz
В Ростове с 18 по 19 сентября в нескольких районах будет прекращена подача холодной воды. Об отключении сообщили в Ростовском водоканале.

Водоснабжение будет отсутствовать в микрорайонах Чкаловском, Мирном и во 2-м поселке Орджоникидзе.

Также без воды останутся жители четных и нечетных номеров на улице Орской от дома № 14/2 до № 24/1.

В организации пояснили, что отключение холодной воды связано с ремонтом водонапорной станции «Восточная». Воды не будет с 9 часов 18 сентября до 13 часов 19 сентября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.