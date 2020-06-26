Необычный кувшин с Северного Кавказа нашли при раскопках в Азове

В Азове археологи обнаружили сосуд, привезённый из другого региона. О редкой находке рассказали сотрудники местного музея-заповедника.На территории Золотой Орды существовали сотни, если не тысячи, гончарных мастерских. Все они производили огромное количество сосудов. На их фоне всегда качеством производства отличались кувшины с Северного Кавказа, имеющие узкое горло.Мастера, изготовлявшие такие кувшины, старались соблюсти старинные технологии. Однако им не всегда это удавалось: внутри сосуда видны следы красной краски, однако на внешней стороне её нет. Это значит, что умелец неправильно нанёс краситель и во время обжига он не сохранился.