Необычный кувшин с Северного Кавказа нашли при раскопках в Азове
В Азове археологи обнаружили сосуд, привезённый из другого региона. О редкой находке рассказали сотрудники местного музея-заповедника.
На территории Золотой Орды существовали сотни, если не тысячи, гончарных мастерских. Все они производили огромное количество сосудов. На их фоне всегда качеством производства отличались кувшины с Северного Кавказа, имеющие узкое горло.
- Там долгое время сохраняли древние традиции изготовления керамики, - отметил заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Данный сосуд изготовлен из одного куска глины и блестит, как металл. Он также имеет специфический слив, что усложняло производство.
Мастера, изготовлявшие такие кувшины, старались соблюсти старинные технологии. Однако им не всегда это удавалось: внутри сосуда видны следы красной краски, однако на внешней стороне её нет. Это значит, что умелец неправильно нанёс краситель и во время обжига он не сохранился.