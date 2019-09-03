Сосуд с древним клеймом нашли при раскопках в Ростовской области



Археологи в Ростовской области обнаружили сосуд с одним из самых древних гончарных клейм. Даже для специалистов эти знаки остаются большой загадкой.

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ак рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский Азовского музея-заповедника, это клеймо оттиснуто на сосуде, который принадлежал аланскому племени. Даже не все эксперты по средневековой керамике знают, что самые древние клейма происходят с Северного Кавказа первых веков нашей эры.



Чтобы узнать назначение той или иной вещи, найденной при раскопках, археологи обращаются в этнографии. Но, к сожалению, она не всегда даёт ответы на все вопросы. Так произошло и при изучении целого сосуда с клеймом на дне. Этот знак мог как показывать принадлежность хозяину, так и являться каким-то магическим символом. В Азаке времён Золотой Орды это клеймо было одним из последних. Через несколько десятилетий они вышли из обихода.

