Недоступная среда: инвалид из Ростова не может добиться от государства новой коляски

В современной России едва ли не из каждого утюга говорят о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Ростов не стал исключением. Власти отчитываются об установке пандусов в общественных местах, а также обеспечении инвалидов необходимыми лекарствами и колясками. На реализацию проекта «Доступная среда» из бюджета выделяют миллионы, однако зачастую помощь нуждающимся так и не доходит. В итоге одни ищут средства на лечение, спасая свою жизнь, а другие просто ждут чуда.Еще 10 лет назад 53-летний ростовчанин Владимир Бабкин не знал, что ему самому придется столкнуться с проблемами людей с ограниченными возможностями. Для здорового мужчины стала ударом новость о том, что он будет прикован к постели. С тех пор жизнь Владимира разделилась на до и после.К проблемам со здоровьем прибавились и другие трудности. Квартира, в которой Владимир жил, стала непригодна для жилья человеку, прикованному к коляске. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» Бабкину должны были «улучшить домашние условия», адаптировать жильё для комфортной жизни. Однако этого не произошло, и ему пришлось покинуть родные стены.Мужчину взяли к себе родственники. Владимир надеялся, что родные с пониманием отнесутся к его заболеванию и окажут поддержку в трудную минуту. Ему выделили отдельную комнату. Поначалу родственники кое-как уживались в одной квартире. Потом Владимир стал резко мешать семье. Как в романе Кафки «Превращение», мужчина стал изгоем и превратил маленькую комнатушку в отдельную жилплощадь.Здесь у него и микроволновка, и холодильник. Дважды в неделю соцработник приносит ему необходимую провизию. Изредка, в хорошую сухую погоду, он сам выезжает в магазин за покупками: берёт всего по минимуму, ибо скромная пенсия в размере 19 тысяч рублей не позволяет жить на широкую ногу.Помощь от государства не приходит. Со своей мизерной пенсии большую часть он тратит на специальные передвижные средства. Когда с ростовчанином случилась беда, у него была отложена некоторая сумма. Заначки хватило на две коляски: комнатную и прогулочную, каждая стоимостью от 100 тысяч рублей. Третью помог купить Владимиру его друг детства.К слову, ростовчанин уже три года ждёт помощи от властей. Мужчина говорит, что над ним просто издеваются. Последней каплей стал акт доброй воли фонда социального страхования Ростовской области. Владимиру выделили целых две инвалидных коляски, которые не соответствовали индивидуальным медицинским рекомендациям. Так сказать, «на тебе, боже, что нам негоже». Например, в предложенном оборудовании не было электрорегулировки по высоте, наклону спинки и подножек, откидных подлокотников и т. д. Каждый такой недостаток причиняет не только неудобства, но и не позволяет инвалиду адаптироваться среди здоровых людей, чувствовать себя комфортно и полноценно.Но Владимир не винит соцработников. Коляска, оборудованная всеми необходимыми функциями, стоит порядка миллиона рублей. Вероятно, таких денег в регионе нет, поэтому и подсовывают инвалидам то, что можно купить подешевле.Так или иначе, Владимир решил любыми способами «выбить» у государства положенные ему транспортные средства. Судебные мытарства по поводу специальных колясок продолжались два года. В конце 2020-го ростовчанин выиграл вторую апелляцию, но дело с предоставлением комнатного и прогулочного кресел не сдвинулось с места. Если это продлится ещё пару лет, Владимиру не на чем будет передвигаться по дому, а воздухом придётся дышать только через окно…Мужчина не падает духом сам и не позволяет сдаваться людям с подобными проблемами со здоровьем. Он общается на различных форумах, ездит в гости к друзьям и помогает другим инвалидам заполнять обращения и заявления в разные социальные и судебные структуры.Несмотря на тяжелое заболевание, ростовчанин ведёт активный образ жизни и по возможности занимается спортом. Владимир играет в настольный теннис, устраивает пикники и спонтанные встречи со старыми друзьями. Новая коляска мужчине нужна ещё и для того, чтобы не пропускать матчи любимого футбольного клуба на «Ростов Арене».