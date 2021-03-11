Недоступная среда: инвалид из Ростова не может добиться от государства новой коляски
В современной России едва ли не из каждого утюга говорят о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Ростов не стал исключением. Власти отчитываются об установке пандусов в общественных местах, а также обеспечении инвалидов необходимыми лекарствами и колясками. На реализацию проекта «Доступная среда» из бюджета выделяют миллионы, однако зачастую помощь нуждающимся так и не доходит. В итоге одни ищут средства на лечение, спасая свою жизнь, а другие просто ждут чуда.
Еще 10 лет назад 53-летний ростовчанин Владимир Бабкин не знал, что ему самому придется столкнуться с проблемами людей с ограниченными возможностями. Для здорового мужчины стала ударом новость о том, что он будет прикован к постели. С тех пор жизнь Владимира разделилась на до и после.
- В 2000 году я начал чувствовать слабость в ногах. Врачи озвучили мне приговор в виде диагноза: «нарушение опорно-двигательного аппарата», - вспоминает ростовчанин. – Болезнь стала прогрессировать. Я начал ходить с палочкой. Передвигаться на дальние расстояния стало тяжело, поэтому я пересел на велосипед. Вскоре дела стали совсем плохи. Я начал терять равновесие, просто стоя на месте. Так я пересел в коляску и получил первую группу инвалидности.
К проблемам со здоровьем прибавились и другие трудности. Квартира, в которой Владимир жил, стала непригодна для жилья человеку, прикованному к коляске. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» Бабкину должны были «улучшить домашние условия», адаптировать жильё для комфортной жизни. Однако этого не произошло, и ему пришлось покинуть родные стены.
Мужчину взяли к себе родственники. Владимир надеялся, что родные с пониманием отнесутся к его заболеванию и окажут поддержку в трудную минуту. Ему выделили отдельную комнату. Поначалу родственники кое-как уживались в одной квартире. Потом Владимир стал резко мешать семье. Как в романе Кафки «Превращение», мужчина стал изгоем и превратил маленькую комнатушку в отдельную жилплощадь.
Здесь у него и микроволновка, и холодильник. Дважды в неделю соцработник приносит ему необходимую провизию. Изредка, в хорошую сухую погоду, он сам выезжает в магазин за покупками: берёт всего по минимуму, ибо скромная пенсия в размере 19 тысяч рублей не позволяет жить на широкую ногу.
Помощь от государства не приходит. Со своей мизерной пенсии большую часть он тратит на специальные передвижные средства. Когда с ростовчанином случилась беда, у него была отложена некоторая сумма. Заначки хватило на две коляски: комнатную и прогулочную, каждая стоимостью от 100 тысяч рублей. Третью помог купить Владимиру его друг детства.
- Срок службы коляски - пять лет. Первые две, которые я приобрёл сам, уже вышли из строя и валяются в гараже, - отметил мужчина. - У последней коляски тоже уже разбились колёса, потихонечку на ней передвигаюсь. Ещё пару лет - и она скажет «до свидания». А от города и области помощи не дождёшься.
К слову, ростовчанин уже три года ждёт помощи от властей. Мужчина говорит, что над ним просто издеваются. Последней каплей стал акт доброй воли фонда социального страхования Ростовской области. Владимиру выделили целых две инвалидных коляски, которые не соответствовали индивидуальным медицинским рекомендациям. Так сказать, «на тебе, боже, что нам негоже». Например, в предложенном оборудовании не было электрорегулировки по высоте, наклону спинки и подножек, откидных подлокотников и т. д. Каждый такой недостаток причиняет не только неудобства, но и не позволяет инвалиду адаптироваться среди здоровых людей, чувствовать себя комфортно и полноценно.
- Коляски, которые мне предложили, непригодны для бытового использования, - объяснил Бабкин. - Взять что-нибудь с верхней или нижней полки - проси чужих людей помочь, унижайся… А с нормальными функциями кресла полноценным человеком себя ощущаешь.
Но Владимир не винит соцработников. Коляска, оборудованная всеми необходимыми функциями, стоит порядка миллиона рублей. Вероятно, таких денег в регионе нет, поэтому и подсовывают инвалидам то, что можно купить подешевле.
Так или иначе, Владимир решил любыми способами «выбить» у государства положенные ему транспортные средства. Судебные мытарства по поводу специальных колясок продолжались два года. В конце 2020-го ростовчанин выиграл вторую апелляцию, но дело с предоставлением комнатного и прогулочного кресел не сдвинулось с места. Если это продлится ещё пару лет, Владимиру не на чем будет передвигаться по дому, а воздухом придётся дышать только через окно…
Мужчина не падает духом сам и не позволяет сдаваться людям с подобными проблемами со здоровьем. Он общается на различных форумах, ездит в гости к друзьям и помогает другим инвалидам заполнять обращения и заявления в разные социальные и судебные структуры.
- Я навещаю свою знакомую из Шахт. Она лежит, практически не встаёт с кровати. Ещё есть знакомый в Красном Сулине. Мы поддерживаем друг друга в различных ситуациях, - делится мужчина.
Несмотря на тяжелое заболевание, ростовчанин ведёт активный образ жизни и по возможности занимается спортом. Владимир играет в настольный теннис, устраивает пикники и спонтанные встречи со старыми друзьями. Новая коляска мужчине нужна ещё и для того, чтобы не пропускать матчи любимого футбольного клуба на «Ростов Арене».