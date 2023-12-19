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В Ростове легковушка скатилась в ливневку из-за гололеда

В Ростове легковушка скатилась в ливневку из-за гололеда
В Ростове-на-Дону легковушка скатилась в ливневку из-за гололеда. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 19 декабря.

Инцидент произошел на улице Освобождения неподалеку от дома № 9. На снимках видно, что «Лада» скатилась на скользкой дороге прямо в ливневую канализацию и застряла в проеме. Вероятно, когда хозяин авто решит поехать по делам, его ждет неприятный сюрприз.

- Не ударил никого, и хорошо. А так вытащат, - добавили пользователи в комментариях.

Не исключено, что при съезде транспорт мог сбить человека. Однако, в результате инцидента никто не пострадал. Теперь автомобиль придется вытаскивать с помощью соответствующих служб.
Фото: СоцСети
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