В Ростове легковушка скатилась в ливневку из-за гололеда

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону легковушка скатилась в ливневку из-за гололеда. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 19 декабря.Инцидент произошел на улице Освобождения неподалеку от дома № 9. На снимках видно, что «Лада» скатилась на скользкой дороге прямо в ливневую канализацию и застряла в проеме. Вероятно, когда хозяин авто решит поехать по делам, его ждет неприятный сюрприз.- Не ударил никого, и хорошо. А так вытащат, - добавили пользователи в комментариях.Не исключено, что при съезде транспорт мог сбить человека. Однако, в результате инцидента никто не пострадал. Теперь автомобиль придется вытаскивать с помощью соответствующих служб.