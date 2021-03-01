Нападающий ФК «Ростов» Дмитрий Полоз стал отцом во второй раз

В семье игрока ФК «Ростов» Дмитрия Полоза - снова пополнение. У футболиста и его жены Елизаветы родился второй сын. Малыш появился на свет в ночь на 3 марта с весом 3 600 граммов и ростом 50 сантиметров.Радостной новостью отец поделился в «Инстаграме». На снимке Дмитрий обнимает жену. В сторис игрок донской команды опубликовал идентификационные браслеты для новорожденных, на одном из которых записаны рост и вес крохи.Это уже второй сын 29-летнего нападающего. В 2015 году у пары родился Матвей. Его фотографии можно также часто увидеть в соцсетях футболиста.В настоящее время Полоз играет в составе ФК «Ростов», а его жена руководит Центром единоборств для женщин и мужчин.