На Зеленом острове в Ростове засохли растения, высаженные год назад

Фото: vk.com/urbanrnd.

В Ростове на Зеленом острове засохли растения, высаженные год назад. О том, как выглядит сейчас благоустроенная пешеходная зона, городские активисты рассказали 2 ноября в соцсетях.Ростовчане насчитали порядка 100 деревьев и кустарников, засохших всего за год. В их числе саженцы, которые не смогли прижиться. Подрядчик должен был компенсировать их другими растениями еще весной. Однако благоустройство остается на прежнем уровне, а саженцы чахнут все больше.Кроме того, на острове не работают фонари и туалет. По всей территории разбросан мусор, а сама пешеходная зона выглядит грязной и неухоженной. При этом средства на содержание в этом году выделяли.Однако активисты проекта «Урбанистика» отметили и улучшения. Часть плиточных и асфальтовых полей уже разобрали. Детские и спортивные площадки уже построены. Теперь подрядчику предстоит решить проблему с туалетом и засохшими растениями.