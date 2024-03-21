На выездном заседании обсудили работу общего и среднего профессионального образования Ростовской области

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Актуальные направления работы региональной системы образования в 2024 году обсудили на выездном заседании коллегии Министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Мероприятие состоялось 19 марта в Батайске. В нем принимали участие более 200 человек: представители регионального минобразования, подведомственных учреждений, муниципалитетов, а также общественности.С приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он отметил, что система образования донского региона продолжит свое стремительное развитие.- Уверен, что донская система образования найдет себя во всех новых инициативах, продолжит успешную работу в текущем году и сохранит лидирующие позиции, – прокомментировал Игорь Гуськов. – Предстоит много работы, и сегодня одной из первоочередных задач является создание благоприятных условий для педагогов и наставников. Необходимо сформировать и активно использовать механизм целевого обучения для привлечения молодых учителей-предметников. При этом требуется не только подготовить и привлечь, но и удержать молодежь в педагогической сфере. Важно довести до логического завершения работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.Первый заместитель губернатора Ростовской области отметил, что параллельно нужно продолжить мероприятия по дополнительному мотивированию и поддержке учителей.В числе новых мер – увеличение с 1 марта федеральной выплаты классным руководителям в малых населенных пунктах, а также введение с 1 сентября ежемесячной выплаты для всех советников директора по воспитанию.Кроме того, на заседании обсуждались нововведения, которые начнутся уже с 1 сентября, а именно – введение двух новых дисциплин в учебные программы: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», а также развитие инфраструктуры и материально-технической базы учебных учреждений.