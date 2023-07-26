В выборах в донской парламент примут участие семь партий

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В выборной гонке за места в Законодательном Собрании Ростовской области примут участие семь партий. Число партий пополнила «Родина». Днем 25 июля фракция представила в областную избирательную комиссию список из 33 кандидатов.Официально процедура выдвижения кандидатов завершится 28 июля. С высокой долей вероятности можно сказать, что «Родина» станет последней партией, заявившей о желании участвовать в выборах. Совсем не факт, что ее список будет утвержден. В отличие от шести парламентских партий, помимо списков, ей необходимо собрать 16 тысяч подписей. Задача совсем не простая.Напомним, ранее списки в областной избирком подали шесть парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и Компартия Коммунисты России. Все они с разной степенью активности уже работают с будущими избирателями. Кандидаты от «ЕР» в этом преуспели больше остальных. Это и неудивительно: у партии - большинство в Заксобрании Ростовской области. А кому много дано, с того больше и спрашивают. Кандидаты и активисты «партии власти» участвуют в различных социальных программах. Это и встречи с трудными подростками, состоящими на профилактическом учете (в рамках проекта «Детский спорт»), и мониторинг детских спортплощадок, и доставка гумпомощи волонтерами нуждающимся в зоне спецоперации.Кандидаты от либерал-демократов успели отметиться на публике участием в любительском шахматном турнире. Мероприятие организовала шахматная школа «Гамбит». А в День работников торговли побывали на нескольких рынках и ярмарках, поздравив донских продавцов с праздником.Публичная активность других партий пока минимальна. «Справедливая Россия» пока распространила большой тираж партийной газеты.Стоит отметить, что в момент голосования избиратели оценивают не только качество агитации, но и результаты работы партий в ЗС за предыдущую пятилетку. А этот период в шестом созыве оказался очень непростым. Вспомним хотя бы пандемию коронавируса, когда законодателям пришлось организовать экстренные заседания, чтобы оперативно реагировать на возникшие проблемы.- Работу фракции «Единой России» можно признать максимально успешной, так как партии большинства не раз приходилось реагировать на сложные обстоятельства, в которых оказалась Ростовская область, - считает завкафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин. - В 2020 году, в разгар пандемии, Заксобрание приняло более 20 мер противодействия пандемии, поддержки граждан и пострадавших отраслей экономики. Среди них - снижение вдвое ставки налога на имущество для владельцев гостиниц, тепличных хозяйств, торговых центров и сдающихся в аренду помещений, снижение с 6% до 1% ставки налога по упрощенной системе налогообложения, продление до 2024 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения.Еще с одним вызовом депутаты Заксобрания Ростовской области столкнулись после начала спецоперации. Главным приоритетом 2022-го и 2023 годов стала поддержка участников СВО и членов их семей. В регионе утвердили 23 меры поддержки мобилизованных. В том числе - выплаты тем, кто находится на передовой в рамках мобилизации, помощь их семьям.«Единая Россия» за счет абсолютного большинства могла самостоятельно принимать эти важные решения. Но нельзя сказать, что остальные фракции оставались в тени. В некоторых вопросах (например, та же поддержка участников СВО и их семей), представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунистов России» единогласно поддерживали «ЕР». А где-то подвергали ее критике, вносили свои предложения и законопроекты. В частности, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ неоднократно критиковали партию власти за антиковидные меры.За предстоящими выборами будут следить общественные наблюдатели. Специальный штаб по их обучению создан при Общественной палате Ростовской области. За неделю здесь успели провести 15 обучающих семинаров, на которые пришли более 1,2 тысячи человек.- Мы наблюдаем активное участие граждан в обучении, - рассказал первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков. - Наши преподаватели используют интерактивные формы обучения, среди которых - работа в группах, игровые модели, практические кейсы и викторины. Особенно радует, что на семинары приходит много молодежи. Общественная палата РО планирует подготовить не менее двух наблюдателей на каждую из 2 600 участковых избирательных комиссий области.