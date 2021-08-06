На виновника массового ДТП на трассе М-4 «Дон» завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Информацию об этом сообщил информационный портал DonDay.ru.Следствие подозревает в ужасной аварии 55-летнего водителя КамАЗа. По предварительным данным, мужчина выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с легковым «Хендай». Через мгновение участниками ДТП также оказались «Шевроле Эпика», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри», «Рено Логан», «ВАЗ-2114», «Шевроле Арландо» и «Скания».В результате происшествия скончались четыре человека. Это девушки 12 и 24 лет, 49-летняя женщина и годовалый ребёнок. Ещё пять человек пострадали.Если вину мужчины получится доказать в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.