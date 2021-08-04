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Предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 «Дон» - водитель фуры

Предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 «Дон» - водитель фуры

Предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 «Дон» - водитель фуры. Об этом сообщил информационный портал DonDay.ru 6 августа.

По предварительным данным, виновником страшной аварии стал 55-летний дальнобойщик Владимир М. Мужчина жив. С травмами он был доставлен в больницу Аксая.



На месте происшествия до сих пор работают сотрудники МЧС и полиции. На мужчину могут завести дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Как ранее сообщал Rostov.ru, на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. В результате случившегося четверо погибли, и пятеро получили травмы.

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