Предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 «Дон» - водитель фуры. Об этом сообщил информационный портал DonDay.ru 6 августа.По предварительным данным, виновником страшной аварии стал 55-летний дальнобойщик Владимир М. Мужчина жив. С травмами он был доставлен в больницу Аксая.На месте происшествия до сих пор работают сотрудники МЧС и полиции. На мужчину могут завести дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».Как ранее сообщал Rostov.ru, на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. В результате случившегося четверо погибли, и пятеро получили травмы.