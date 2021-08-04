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В массовом ДТП в Аксайском районе погибли две сестры из Омской области

В массовом ДТП в Аксайском районе погибли две сестры из Омской области
На фото слева направо: 24-летняя Виолетта и 49-летняя Татьяна.

В страшном ДТП на трассе М-4 «Дон» насмерть разбились две сестры из Омской области. Авария унесла жизни 24-летней Виолетты и ее 14-летней сестры. По информации DonDay.ru, вместе с ними погибла 49-летняя Татьяна, находившая в той же машине - «Хендай Сантафе». Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

На фото: водитель КамАЗа Владимир.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель КамАЗа – 55-летний Владимир. Он не выдержал безопасный интервал и врезался в попутную иномарку. Двигавшийся позади него большегруз не успел отреагировать и влетел следом «паровозиком». Еще шесть легковушек попали в аварию по инерции. Участниками происшествия стали девять легковых автомобилей: «Шевроле Эпика», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри», «Рено Логан», «Хендай Сантафе», «ВАЗ-2114» и «Шевроле Арландо» и две фуры: КамАЗ и «Скания».

Также в ДТП погиб и годовалый ребенок. Еще пять человек с травмами доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку по факту смертельной аварии. В ближайшее время следователи возбудят уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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