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На Вересаева в Ростове установили пешеходный переход, который ведет в кусты

На Вересаева в Ростове установили пешеходный переход, который ведет в кусты
В Ростове-на-Дону установили «зебру» на улице Вересаева. Однако оказаться на нем смогут разве что гимнасты. Прямо перед «зеброй» расположен ряд декоративных кустов. Видео уникального пешеходного перехода один из прохожих опубликовал в соцсетях 28 мая.

Растения оказались вровень с шириной «зебры». Живой барьер можно обойти - он заканчивается вместе с тротуаром. Но сам факт того, что подобное произошло, заставляет задуматься о компетентности органов, ответственных за это.

Переход вряд ли станут переносить, а вот часть кустов придется убрать. По-хорошему и часть тротуара, отведенную под них, - иначе после дождя придется идти к «зебре» по грязи. В лучшем случае работу, выполненную неправильно, будут переделывать за счет городского бюджета. Или оставят все, как есть, наплевав на пешеходов, которым сложно передвигаться. В особенности, пожилых дончан.

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