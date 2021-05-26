На Вересаева в Ростове установили пешеходный переход, который ведет в кусты

В Ростове-на-Дону установили «зебру» на улице Вересаева. Однако оказаться на нем смогут разве что гимнасты. Прямо перед «зеброй» расположен ряд декоративных кустов. Видео уникального пешеходного перехода один из прохожих опубликовал в соцсетях 28 мая.Растения оказались вровень с шириной «зебры». Живой барьер можно обойти - он заканчивается вместе с тротуаром. Но сам факт того, что подобное произошло, заставляет задуматься о компетентности органов, ответственных за это.Переход вряд ли станут переносить, а вот часть кустов придется убрать. По-хорошему и часть тротуара, отведенную под них, - иначе после дождя придется идти к «зебре» по грязи. В лучшем случае работу, выполненную неправильно, будут переделывать за счет городского бюджета. Или оставят все, как есть, наплевав на пешеходов, которым сложно передвигаться. В особенности, пожилых дончан.