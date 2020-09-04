На установку стеклопакетов для ростовского транспорта потратят около 6,5 миллионов рублей

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В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для изготовления и установки стёкол для общественного транспорта. На услуги муниципальное предприятие “Ростовпассажиртранс” готово потратить порядка 6,5 миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок 7 сентября.Заказчик добавил, что оплата будет рассчитана по факту выполненной работы. Сколько поставщик изготовит и установит стеклопакетов на транспорт, столько он денег получит. В любом случае, общая сумма не превысит цену, указанную в договоре.Согласно договору, стеклопакеты нужно установить на шесть автобусов моделей МАЗ-103486, МАЗ-203068, МАЗ-203069, НЕФАЗ-5299-40-51, НЕФАЗ-5299-40-52 и ЛИАЗ-529260. В этих автомобилях исполнитель заменит ветровые, боковые, задние, и дверные стёкла. Новые стеклопакеты должны послужить не меньше полугода.В настоящее время аукцион находится на стадии подачи заявок. Имя подрядчика станет известно 16 сентября.