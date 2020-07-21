На ликвидацию стихийных свалок в Ростове потратят почти четыре миллиона рублей
Фото: regnum.ru
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ликвидации свалочных очагов на территории Октябрьского района. На услуги муниципальное учреждение готово потратить почти четыре миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок 22 июля.
- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 981 731, 81 миллионов рублей, - говорится в документе.
Выигравший электронный аукцион поставщик должен будет выполнить все работы не позднее, чем за два месяца с момента заключения контракта. Для наряд-заданий ему отведут три дня.
Кроме того, сбор мусора подрядчику полагается выполнять ручным способом и с помощью техники. По итогу работ он должен сделать фотоотчёт для заказчика.
В настоящее время аукцион находится на стадии подачи заявок. Все желающие могут отправить свой запрос до 30 июля. Затем подведут итоги конкурса и выберут подрядчика.