На ликвидацию стихийных свалок в Ростове потратят почти четыре миллиона рублей

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В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ликвидации свалочных очагов на территории Октябрьского района. На услуги муниципальное учреждение готово потратить почти четыре миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок 22 июля.Выигравший электронный аукцион поставщик должен будет выполнить все работы не позднее, чем за два месяца с момента заключения контракта. Для наряд-заданий ему отведут три дня.Кроме того, сбор мусора подрядчику полагается выполнять ручным способом и с помощью техники. По итогу работ он должен сделать фотоотчёт для заказчика.В настоящее время аукцион находится на стадии подачи заявок. Все желающие могут отправить свой запрос до 30 июля. Затем подведут итоги конкурса и выберут подрядчика.