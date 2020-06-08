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На участке трассы в Аксайском районе ограничат скорость движения транспорта

На участке трассы в Аксайском районе ограничат скорость движения транспорта
На участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе ограничат скорость движения транспорта. Изменения будут действовать с 10 по 30 июня, говорится на сайте «Автодора».

На проезжей части от СТ «Газовик» в Аксайском районе до Аксайского моста скорость ограничат до 70 километров в час. На мосту водителям придется двигаться еще медленнее – не превышать 50 километров в час.

В организации сообщили, что ограничения связаны дорожными работами на участке.

Напомним, 11 и 12 июня с 23 часов до 6 часов будет перекрыто движение на съезде на улицу Левобережную. Объезд возможен через улицу Открытую.

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