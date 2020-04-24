На уборку зданий МВД в Ростове-на-Дону потратят 4,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону на уборку зданий управления Министерства внутренних дел потратят 4,5 миллиона рублей. Такую заявку МВД разместило на сайте госзакупок. Для оплаты работ будут использоваться бюджетные средства.
В техническом задании указано, что уборку надо будет проводить в 28 зданиях и на прилегающих территориях. Период оказания услуг — с 11 ноября 2021 года по 31 июня 2022 года. Наводить чистоту в помещениях необходимо пять дней в неделю, во дворах — два дня в неделю. Указанная сумма включает в себя не только оплату труда сотрудникам, но и закупку чистящих средств, тряпок, мыла и прочих необходимых вещей.
Подать заявки можно до 6 мая. Аукцион в электронной форме состоится 8 мая.