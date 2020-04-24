На уборку зданий МВД в Ростове-на-Дону потратят 4,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону на уборку зданий управления Министерства внутренних дел потратят 4,5 миллиона рублей. Такую заявку МВД разместило на сайте госзакупок. Для оплаты работ будут использоваться бюджетные средства.В техническом задании указано, что уборку надо будет проводить в 28 зданиях и на прилегающих территориях. Период оказания услуг — с 11 ноября 2021 года по 31 июня 2022 года. Наводить чистоту в помещениях необходимо пять дней в неделю, во дворах — два дня в неделю. Указанная сумма включает в себя не только оплату труда сотрудникам, но и закупку чистящих средств, тряпок, мыла и прочих необходимых вещей.Подать заявки можно до 6 мая. Аукцион в электронной форме состоится 8 мая.