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На трассе в Ростовской области две лошади погибли в аварии с фурой

На трассе в Ростовской области две лошади погибли в аварии с фурой
В Ростовской области случилось ДТП, в котором погибли две лошади. Страшная авария произошла утром 14 декабря недалеко от поселка Богураевского Белокалитвинского района.

Около 08:30 на повороте к поселку от автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись грузовик и легковушка с прицепом. В последнем перевозили лошадей. Удар пришелся на перевозку. Очевидцы опубликовали в соцсетях жуткие кадры с места происшествия: на дороге лежат трупы животных, разбившихся насмерть.

— Перевозили лошадей. Одну разорвало, а вторая была вся переломана, — пишут свидетели ДТП. — Обе погибли.

Фура при столкновении съехала в кювет. К счастью, водитель грузовика и легковушки смогли уцелеть. По информации УГИБДД по Ростовской области, никто из людей не пострадал.
Фото: соцсети (тг Белка).
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