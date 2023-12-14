На трассе в Ростовской области две лошади погибли в аварии с фурой

Фото: соцсети (тг Белка).

В Ростовской области случилось ДТП, в котором погибли две лошади. Страшная авария произошла утром 14 декабря недалеко от поселка Богураевского Белокалитвинского района.Около 08:30 на повороте к поселку от автодороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись грузовик и легковушка с прицепом. В последнем перевозили лошадей. Удар пришелся на перевозку. Очевидцы опубликовали в соцсетях жуткие кадры с места происшествия: на дороге лежат трупы животных, разбившихся насмерть.— Перевозили лошадей. Одну разорвало, а вторая была вся переломана, — пишут свидетели ДТП. — Обе погибли.Фура при столкновении съехала в кювет. К счастью, водитель грузовика и легковушки смогли уцелеть. По информации УГИБДД по Ростовской области, никто из людей не пострадал.