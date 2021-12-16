На трассе под Каменском два человека пострадали в жутком ДТП
На трассе в районе каменска-Шахтинского произошло жуткое ДТП. Авария случилась 18 декабря на 938 километре автодороги.
Как сообщает местная газета «Новость», участниками столкновения стали ВАЗ-2114 и спецтехника. При каких обстоятельствах это произошло пока неизвестно, однако по повреждениям видно, что судя по всему скорость автомобилиста была очень высокой. Передняя часть легковушки смялась словно консервная банка.
В результате ДТП, водитель ВАЗа и пассажир получили множественные травмы. Экстренно их доставили в отделение каменской городской больницы.