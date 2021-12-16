На трассе под Каменском два человека пострадали в жутком ДТП

Фото: Газета Новость

На трассе в районе каменска-Шахтинского произошло жуткое ДТП. Авария случилась 18 декабря на 938 километре автодороги.Как сообщает местная газета «Новость», участниками столкновения стали ВАЗ-2114 и спецтехника. При каких обстоятельствах это произошло пока неизвестно, однако по повреждениям видно, что судя по всему скорость автомобилиста была очень высокой. Передняя часть легковушки смялась словно консервная банка.В результате ДТП, водитель ВАЗа и пассажир получили множественные травмы. Экстренно их доставили в отделение каменской городской больницы.