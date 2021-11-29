На Стачки в Ростове растянулась 6-километровая пробка

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В Ростове на проспекте Стачки образовалась гигантская пробка из-за ДТП. Шестикилометровый затор сковал проезжую часть еще до 8 часов 1 декабря.Жители Западного микрорайона привыкли к ежедневным утренним пробкам. Однако в этот раз горожане рискуют опоздать на работу и в школу, даже отправившись в путь заранее. По словам очевидцев, причиной затора стала авария. Грузовик башенным краном ударил иномарку. ДТП обошлось без пострадавших. У легковушки помяты капот, бампер и крышка багажника. Башенный кран и вовсе остался цел.Небольшая авария, тем не менее, стала для десятков тысяч ростовчан настоящей драмой. Ситуацию усугубляли мокрый снег и непогода. Из-за столкновения среднюю полосу движения на Стачки перекрыли. Правая же предназначена только для общественного транспорта. Поэтому автомобилистам приходится стоять в шестикилометровой пробке - от моста на Стачки до пересечения с Зорге.