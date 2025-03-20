На сгоревшем этаже дома на Вятской спустя три месяца восстановили остекление

Фото: DonDay

В Ростове восстановили остекление на сгоревшем этаже в доме № 41 на улице Вятской. Об этом пишет издание DonDay.Оконные проемы, двери и стеклопакеты установили 18 марта — спустя три месяца после крупного пожара. Он произошел 9 декабря. В тот вечер в кладовке общего пользования вспыхнул огонь.Приехавшие на место пожарные эвакуировали жильцов этажа и троих человек, оказавшихся в эпицентре пожара. Однако спасти всех не получилось. Три человека погибли от отравления дымом. Среди них 94-летняя женщина и двое мужчин — 46 лет и 41 года.После пожара было возбуждено уголовное дело. Когда виновник ЧП будет установлен, жильцы смогут направить иски для получения компенсации за поврежденное имущество.