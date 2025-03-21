В Ростовской области сгорел дом из-за неисправной печи

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В станице Егорлыкской Ростовской области частный дом сгорел из-за неисправной печи. ЧП произошло на улице Крупской 20 марта.По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 01:00. Хозяин решил растопить печь и ушел. Соседи заметили, что из окон повалили густые клубы дыма, и вызвали сотрудников МЧС. Пламя на тот момент охватило 25 квадратных метров площади.Для тушения пожара задействовали восемь спасателей на двух спецмашинах. В результате происшествия обошлось без пострадавших.- По версии дознавателей, причиной пожара стала неисправность печного оборудования на твердом топливе, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.