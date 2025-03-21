В Ростовской области прогнозируют заморозки до -3 градусов

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В Ростовской области МЧС проинформировало жителей о надвигающихся морозах. Предупреждение было опубликовано 21 марта Федеральным государственным бюджетным учреждением "Северо-Кавказское УГМС".Согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах области в ночные и утренние часы 22, 23 и 24 марта ожидается падение температуры воздуха до -3 градусов. Ожидается, что холодная погода коснется жителей Таганрога, Азова, Новочеркасска, Аксая и Шахт.В связи с этим возрастает вероятность образования гололедицы на дорогах и в пешеходных зонах. Пешеходам настоятельно советуют избегать опасных мест, таких как линии электропередачи и деревья. Водителям, в свою очередь, рекомендуется избегать резких движений, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию между автомобилями.