В Ростовской области 15 городов вошли в программу семейной ипотеки на «вторичку»

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области 15 городов вошли в программу семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом пишет портал Дом.РФ.В список вошли Белая Калитва, Константиновск, Красный Сулин, Зерноград, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Цимлянск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Морозовск и Миллерово.Расширенной программой семейной ипотеки могут воспользоваться родители, воспитывающие ребенка до шести лет или ребенка-инвалида (без соответствующего ограничения). Участники программы не могут покупать жилье у своих родственников и в домах старше 20 лет.