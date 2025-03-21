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В Ростовской области 15 городов вошли в программу семейной ипотеки на «вторичку»

В Ростовской области 15 городов вошли в программу семейной ипотеки на «вторичку»
В Ростовской области 15 городов вошли в программу семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом пишет портал Дом.РФ.

В список вошли Белая Калитва, Константиновск, Красный Сулин, Зерноград, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Цимлянск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Морозовск и Миллерово.

Расширенной программой семейной ипотеки могут воспользоваться родители, воспитывающие ребенка до шести лет или ребенка-инвалида (без соответствующего ограничения). Участники программы не могут покупать жилье у своих родственников и в домах старше 20 лет.
Фото: Ростов.Ру
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