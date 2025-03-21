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Иномарка перевернулась на трассе под Новочеркасском

Иномарка перевернулась на трассе под Новочеркасском

Недалеко от Новочеркасска на автодороге М-4 «Дон» произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал мужчина 42 лет.

По предварительной информации,20 марта водитель автомобиля «Опель Корса», проезжая в окрестностях Мишкинского сельского поселения, не смог удержать контроль над транспортным средством. Из-за превышения допустимой скорости автомобиль отклонился от заданного направления, выехал за пределы дорожного полотна в кювет и опрокинулся.

По данным, полученным от МБУ АР «УЧПС», водитель «Опель Корса» 42 лет получил телесные повреждения в результате автомобильной аварии. Пострадавшего с разнообразными травмами госпитализировали в медицинский центр в Новочеркасске для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: МБУ АР «УЧПС»
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