Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На ремонт улицы Таганрогской в Ростове потратят 19 миллионов рублей

На ремонт улицы Таганрогской в Ростове потратят 19 миллионов рублей
Фото: http://nowcrimea.ru
В Ростове отремонтируют дорогу на улице Таганрогской. На работы выделили 19 миллионов рублей.

Займется ремонтом ООО «Стройавтодор». Именно эта организация получила подряд в результате торгов.

По условиям договора, фирма должна провести реконструкцию проезжей части от улицы Вавилова до переулка Авиамоторного. В перечень работ входит укладка нового асфальта толщиной четыре сантиметра, установка бордюров, замена люков, нанесение дорожной разметки.

Работы финансируются из городского и областного бюджетов. Ремонт должен быть завершён к 1 августа.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.