На ремонт улицы Таганрогской в Ростове потратят 19 миллионов рублей



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В Ростове отремонтируют дорогу на улице Таганрогской. На работы выделили 19 миллионов рублей.



Займется ремонтом ООО «Стройавтодор». Именно эта организация получила подряд в результате торгов.



По условиям договора, фирма должна провести реконструкцию проезжей части от улицы Вавилова до переулка Авиамоторного. В перечень работ входит укладка нового асфальта толщиной четыре сантиметра, установка бордюров, замена люков, нанесение дорожной разметки.



Работы финансируются из городского и областного бюджетов. Ремонт должен быть завершён к 1 августа.

