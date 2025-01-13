На приготовление вареников с сюрпризами ростовчане потратят более 600 рублей

Фото: ДонДей

Старый Новый год – это уникальный праздник, который отмечается в ночь на 14 января и является продолжением новогодних традиций. Этот день дарит возможность снова встретить Новый год.Празднование старого Нового года часто проходит в кругу семьи и близких друзей. В современном мире из традиционных способов неизменным остается гадание на варениках. Накануне праздника в кругу близких дружно лепят изделия с сюрпризами, съедобными и несъедобными, они и определяют судьбу на ближайший год. Такая традиция проводить старый Новый год особенно распространена на юге России, в том числе в Ростовской области. DonDay подсчитал стоимость вареников с традиционными начинками – творогом и картошкой с луком.Для приготовления шести порций вареников с картошкой и луком вам понадобятся 1 яйцо, 390 граммов муки, 1,5 килограмма картофеля, 3 луковицы, 150 миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла. Согласно данным Ростовстата на конец 2024 года, десяток яиц можно приобрести за 149 рублей, а килограмм муки стоит 75 рублей. На один килограмм картошки придется потратить 90 рублей и 60 рублей – на 500 граммов лука. Молоко, как правило, продается в литровых упаковках и обойдется от 69 до 100 рублей, в зависимости от типа (пастеризованное или стерилизованное). 160 граммов сливочного масла можно приобрести за 250 рублей. При использовании стерилизованного молока общая стоимость обеда для шести человек составит 690 рублей.Приготовление вареников с творогом обойдется дешевле. Для теста понадобятся те же 149 рублей за яйца и 75 рублей за муку. Для начинки нужно 350 граммов творога и 3 чайные ложки сахара. Творог в Ростове – 350 граммов – можно приобрести за 179 рублей. Килограмм сахара стоит 73 рубля. Общая цена блюда составит 476 рублей. Если вы планируете приготовить вареники с картошкой, луком и творогом, общая сумма составит 1 166 рублей.Купить замороженные вареники с сюрпризами можно в среднем за 350-400 рублей за 0,5 килограмма. На выбор в разных ресторанах донской столицы представлены оба варианта начинки: и с творогом, и с картофелем. В ресторанах Ростова тарелка праздничного блюда с сюрпризами обойдется в среднем в 400 рублей. Можно найти и дешевле, и дороже, и с необычными начинками.