Сколько стоят вареники с сюрпризами в Ростове-на-Дону

Фото: соцсети (ВК Таня Астрадымова).

Жители Ростовской области встречают старый Новый год. Во многих семьях сложилась традиция 13 января ужинать варениками с сюрпризами. Таким образом, люди определяют судьбу на ближайший год.Купить замороженные вареники с сюрпризами можно в среднем за 400 рублей за 0,5 кило. В магазинах и ресторанах донской столицы представлены можно купить вареники с творогом и картофелем. Можно найти варианты дешевле, и дороже, причем с необычными начинками, и с диковинным цветом теста.Слепить вареники своими руками будет гораздо выгоднее. Накормить семью из шести человек блюдом собственного производства можно примерно за 800 рублей. В эту стоимость войдут вареники как с творогом, так и с картофелем.