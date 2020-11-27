На границе Ростовской области и Украины беспилотник засек поезда с углем

Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают следить за обстановкой на приграничных пунктах российско-украинской границы. Очередные наблюдения представлены в официальном отчете за 28 ноября.Вечером 26 ноября в районе границы ДНР с Ростовской областью в селе Авило-Успенка беспилотник ОБСЕ засек два поезда. Первый из них - дизельный поезд с 50 пустыми угольными вагонами, который из Квашино направлялся в сторону РФ. Там же стоял еще один состав, но без вагонов. Позже тот, что с вагонами, отправился в Россию и остановился на железнодорожной станции в Иловайске.Еще один поезд беспилотник зафиксировал на границе Ростовской области и ЛНР. Состав с неизвестным количеством вагонов приехал со стороны Украины в районе Вознесеновки и после полуночи 27 ноября покинул республику, направившись в сторону РФ.Сколько угля перевозили поезда и в какой населенный пункт, неизвестно. Однако удивляться тут нечему - Донбасс является одним из главных поставщиков черного золота, и в довоенное время ДНР поставляла уголь во многие города Украины и России по низкой цене. После начала военных действий поставки угля в Незалежную прекратились. Россия же продолжает покупать дешевый уголь, поддерживая экономику республики.