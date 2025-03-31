Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону завершается сезон охоты на волков и шакалов

На Дону завершается сезон охоты на волков и шакалов

На Дону завершается сезон охоты на шакалов и волков. Период охоты был регламентирован указом главы Ростовской области.

Напомним, что сезон охоты на данный вид хищников был открыт 1 августа 2024 года. Уже с 1 апреля 2025 года добыча данных хищников становится незаконной.

Отметим, что за несоблюдение данных сроков охоты жителям донского региона грозит лишение охотничьего билета на два года, а для должностных лиц - штраф от 35 до 50 тысяч рублей и возможная конфискация оружия.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.