На Дону завершается сезон охоты на волков и шакалов

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На Дону завершается сезон охоты на шакалов и волков. Период охоты был регламентирован указом главы Ростовской области.Напомним, что сезон охоты на данный вид хищников был открыт 1 августа 2024 года. Уже с 1 апреля 2025 года добыча данных хищников становится незаконной.Отметим, что за несоблюдение данных сроков охоты жителям донского региона грозит лишение охотничьего билета на два года, а для должностных лиц - штраф от 35 до 50 тысяч рублей и возможная конфискация оружия.