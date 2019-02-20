На Дону задержан подозреваемый в серии изнасилований детей



Подозреваемый в серии изнасилований детей задержан в Ростовской области. На счету 41-летнего насильника - как минимум шесть изнасилований.



Задержанный орудовал на территории Сургута и Нефтеюганского района с 2005-го по 2008 год. На улице он подходил к девочкам и, угрожая убийством, отводил в безлюдные места, где насиловал. Самой старшей жертве на момент совершения преступления было 13 лет.



Расследуя каждый случай, следователи пришли к выводу, что изнасилования совершал один и тот же человек. В итоге правоохранители вышли на след уроженца Ростовской области.

- Установлено, что подозреваемый проживает на Дону, где он и был задержан сотрудниками регионального следственного управления, - рассказали в следственном управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.



Подозреваемый заключен под стражу. Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям, в том числе на территории Ростовской области.