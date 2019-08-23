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Жителя Ростовской области будут судить за изнасилования маленьких девочек 11-летней давности

Жителя Ростовской области будут судить за изнасилования маленьких девочек 11-летней давности
Жителя Ростовской области будут судить за преступления 11-летней давности. Как 26 августа сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 42-летний дончанин обвиняется в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек.

Обвиняемый совершал преступления с 2005-го по 2008 год в Сургуте и Нефтеюганском районе. Он подходил на улице к детям и, угрожая им убийством, отводил их в безлюдные места. Там он совершал свои гнусные преступления. Всего жертвами насильника стали четыре девочки в возрасте от 9 до 13 лет. Долгие годы подозреваемого не удавалось вычислить. Только в 2019 году его личность установили. Последние несколько лет мужчина проживал в Ростовской области.

- По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что эксперты выявили у него признаки психического и сексуального расстройств. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Вскоре его передадут в суд для рассмотрения по существу.

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