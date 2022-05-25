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На Дону за сутки от COVID-19 скончались еще два человека

На Дону за сутки от COVID-19 скончались еще два человека

В Ростовской области от коронавируса за прошлые сутки скончались еще два человека. Об этом 27 мая сообщили в правительстве донского региона.

В регистре умерших - 67-летняя женщина и 77-летний мужчина. Вскрытие показало, что у них был набор хронических заболеваний, которые характерны для людей пожилого возраста. В числе таких - болезни сердца, гипертония, ожирение, сахарный диабет и другие.

Всего с начала пандемии коронавируса в Ростовской области инфекция унесла жизни 10 926 человек.
Фото: rostov.ru
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