Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону за сутки коронавирус забрал жизни 72-летнего мужчины и 82-летней женщины

На Дону за сутки коронавирус забрал жизни 72-летнего мужчины и 82-летней женщины
В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни двух пенсионеров. В регистре умерших, по данным на 13 июня, оказались 82-летняя женщина и 72-летний мужчина. Как сообщили в региональном правительстве, умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция. Всего за период пандемии скончался 4 571 житель донского региона.

Заразились коронавирусом в минувший день 157 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 96 246. Из них 90% уже выздоровели.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.