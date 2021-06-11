На Дону за сутки коронавирус забрал жизни 72-летнего мужчины и 82-летней женщины

В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни двух пенсионеров. В регистре умерших, по данным на 13 июня, оказались 82-летняя женщина и 72-летний мужчина. Как сообщили в региональном правительстве, умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция. Всего за период пандемии скончался 4 571 житель донского региона.Заразились коронавирусом в минувший день 157 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 96 246. Из них 90% уже выздоровели.