На Дону за неделю более 50 тысяч человек заболели ОРВИ

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В Ростовской области за минувшую неделю более 50 тысяч жителей заболели ОРВИ. Данные за период с 31 января по 6 февраля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Эпидемиологическая норма распространения острой респираторной инфекции превышена практически на 160% (на 40% больше показателей предыдущей недели). Судя по результатам наблюдений, чаще стала встречаться детская заболеваемость. Речь идет о том, что большинство заболевших - именно дети и подростки старше 15 лет. Кроме того, почти половина заразившихся пациентов - ростовчане. В донской столице эпидпорог превышен на 290%.Большинство людей справляются с ОРВИ дома, иногда даже не обращаясь к врачу. Однако это заболевание достаточно коварно, поскольку его симптомы схожи с коронавирусом. Лучше сразу вызывать медиков, которые возьмут необходимые пробы и установят верный диагноз. Далее уже можно начинать лечение.