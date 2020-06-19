Почти половина заражённых коронавирусом в Ростовской области выздоровели
В Ростовской области ежедневно регистрируют порядка 150-200 новых случаев заражения коронавирусом. При этом немало пациентов выздоравливают, поборов новую болезнь. По данным на 22 июня, уже около половины инфицированных вылечились.
Общее количество заболевших — 8 675. За последние сутки выздоровели 90 человек, всего — 4 198. Жертвами вируса стали 90 дончан. Таким образом, «активных» больных сейчас насчитывается 4 387. Соответствующие данные приводит областное правительство.
Пока уже порядка двух недель коэффициент распространения COVID-19 держится ниже единицы, однако в последние дни он потихоньку ползёт вверх. Сейчас главное — не дать ему превысить показатель «1». Иначе в Ростовской области может замедлиться выход из режима ограничений.