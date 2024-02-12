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Стали известны подробности ДТП на трассе М-4 «Дон» с рейсовым автобусом, в котором погибла женщина

Стали известны подробности ДТП на трассе М-4 «Дон» с рейсовым автобусом, в котором погибла женщина
В Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. ЧП случилось в Миллеровском районе 11 февраля.

По предварительным данным, около 21:00 по трассе М-4 «Дон» двигалась грузовая машина, она наехала на металлический барьер. Автомобиль марки «Хавал», который ехал позади, снизил скорость. Автобус «Неоплан» ехал за легковушкой, водитель не успел вовремя среагировать и врезался в автомобиль. От сильного удара обе машины вылетели в кювет. Автобус опрокинулся на крышу. Женщину, которая была в нем, зажало.

На место аварии прибыли семь спасателей на двух единицах спецтехники. Они освободили пострадавшую с помощью специального инструмента и оказали ей медицинскую помощь. Но женщина скончалась.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП два пассажира, 34 и 74 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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