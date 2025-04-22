На Дону ученые обнаружили краснокнижную скопу

Фото: заповедник Ростовский

В Ростовской области орнитологи заповедника «Ростовского» зарегистрировали появление скопы, птицы, редко встречающейся в этих краях. Специалисты отмечают, что эта птица, находящаяся под охраной государства и внесенная в Красную книгу, является необычным явлением для засушливых степных зон.Скопа – перелетный хищник, который с XIX века до середины XX века был довольно обычным видом в лесных массивах бассейна Дона, включая его дельту, Северский Донец и другие реки. Однако, на данный момент нет официальных подтверждений гнездования этих птиц в указанном регионе. Эксперты не исключают, что отдельные пары могут размножаться в северных районах области, на Цимлянском водоеме и в дельте Дона.В апреле редкая птица была замечена на территории заповедника. Сотрудники поделились своими наблюдениями: «Мы были поражены, увидев эту прекрасную и яркую птицу, расположившуюся на ветви акации, нависающей над дорогой, с крупной рыбой в лапах. Интересно, что поблизости нет никаких водоемов».Основу рациона скопы составляет рыба, которую она ловит, кружа над водой и высматривая добычу, плавающую у поверхности. Известно, что эти птицы могут погружаться в воду на глубину до одного метра, чтобы поймать рыбу.В заповеднике также сообщили, что малые соколы кобчики не вернулись в Ростовскую область после зимовки. В настоящее время наиболее часто встречающимся хищником в донском регионе является обыкновенная пустельга.