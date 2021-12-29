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На Дону за сутки 602 человека победили COVID-19

На Дону за сутки 602 человека победили COVID-19

В Ростовской области продолжает расти число выздоровевших. Несмотря на то, что темпы немного снизились, ситуация нормализовалась. За минувшие сутки зафиксировано 602 отрицательных ПЦР-теста. Пациенты полностью здоровы и вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщает правительство донского региона.

Медики продолжают помогать жителям Ростовской области с подтвержденным ковидом бороться с заболеванием. Сейчас в стационарах лечатся 1 879 человек. В тяжелом состоянии находятся 30 пациентов. Их ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Необходимые смеси они получают через трубку, подведенную к трахее. Состояние 249 пациентов немногим лучше - они дышат через маски и мундштуки.

Отметим, что за последние две недели число выздоровевших снизилось. Вместе с тем постепенно увеличивается количество заболевших. За минувшие сутки это 355 человек. Однако ситуация находится под контролем, и пока можно говорить о стабильной эпидобстановке. В борьбе с распространением коронавируса поможет соблюдение всех установленных ограничений и правил.
Фото: nykhas.ru
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