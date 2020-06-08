Размер жилищных сертификатов для многодетных семей в Ростовской области будет проиндексирован

Донские парламентарии внесли изменения в областной закон о земельных сертификатах для многодетных семей. Согласно документу выплата на покупку или строительство жилья устанавливается в размере 466 617 рублей с последующей ежегодной индексацией, исходя из темпов роста инфляции.Ещё одна поправка устанавливает, что право на получение сертификата имеют граждане, постоянно проживающие в Ростовской области. По информации министерства строительства, на сегодня одобрены заявки 1 733 семей на получение земельного сертификата (291 получит в 2020 году, 1 442 – резервный список). Закон стал одной из нескольких мер социальной поддержки жителей Дона, одобренных депутатами.Депутаты также одобрили поправки, устанавливающие минимальную норму площади жилья для детей-сирот. На одного человека полагается 33 квадратных метра, 42 квадратных метра - на семью из двух человек, если оба члена семьи имеют право на обеспечение жильем. Сейчас норматив размыт: от 25 до 33 квадратных метров - для одиноко проживающих граждан и от 34 до 42 квадратных метров - на семью из двух человек. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.Кроме того, на пять лет продлено действие регионального материнского капитала. На областную выплату теперь могут претендовать женщины, родившие или усыновившие третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.На этом же заседании депутаты заслушали отчет о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2019 год. Его представил губернатор региона Василий Голубев. Согласно докладу за прошлый год валовой региональный продукт вырос на 1,3% и впервые достиг 1,5 трлн рублей.