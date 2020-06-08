Размер жилищных сертификатов для многодетных семей в Ростовской области будет проиндексирован
Донские парламентарии внесли изменения в областной закон о земельных сертификатах для многодетных семей. Согласно документу выплата на покупку или строительство жилья устанавливается в размере 466 617 рублей с последующей ежегодной индексацией, исходя из темпов роста инфляции.
Ещё одна поправка устанавливает, что право на получение сертификата имеют граждане, постоянно проживающие в Ростовской области. По информации министерства строительства, на сегодня одобрены заявки 1 733 семей на получение земельного сертификата (291 получит в 2020 году, 1 442 – резервный список). Закон стал одной из нескольких мер социальной поддержки жителей Дона, одобренных депутатами.
Депутаты также одобрили поправки, устанавливающие минимальную норму площади жилья для детей-сирот. На одного человека полагается 33 квадратных метра, 42 квадратных метра - на семью из двух человек, если оба члена семьи имеют право на обеспечение жильем. Сейчас норматив размыт: от 25 до 33 квадратных метров - для одиноко проживающих граждан и от 34 до 42 квадратных метров - на семью из двух человек. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Кроме того, на пять лет продлено действие регионального материнского капитала. На областную выплату теперь могут претендовать женщины, родившие или усыновившие третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
На этом же заседании депутаты заслушали отчет о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2019 год. Его представил губернатор региона Василий Голубев. Согласно докладу за прошлый год валовой региональный продукт вырос на 1,3% и впервые достиг 1,5 трлн рублей.
- Ростовская область и её экономика в течение пяти лет практически каждый год росли двухзначными числами. За пять лет на 257% суммарно вырос объём промышленного производства, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Таких темпов производства нет ни у одного региона, за исключением тех, где добывают нефть, газ и другие природные ресурсы. Мы богаты только одним – людьми и землёй. Несмотря на такие, казалось бы, сложные конкурентные преимущества Ростовской области, экономика Дона развивается, несмотря ни на какие сложности, ни на какие кризисы. И если сегодня мы увидим замедление или сокращение темпов роста экономики, я уверен, что после того, как ограничительные меры будут отменены, экономика Дона покажет те же темпы развития.