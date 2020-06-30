На Дону официально разрешили посещать пляжи

Ростовская область находится на пороге очередного этапа снятия ограничений. Об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.В частности, на Дону нельзя было посещать пляжи, так как они относятся к категории общественных мест. Спасатели, согласно ежегодному графику, подготовили их в купальному сезону. Несмотря на официальный запрет, дончане всё равно ходили отдыхать на водоёмы, и их никто не останавливал и не прогонял. Пляжи на Павло-Очаковской косе, Солёном озере, Цимлянском и Северном водохранилищах с наступлением жары всегда были набиты отдыхающими.Теперь же отдыхать не берегу можно официально. Изменения в постановлении вступают в силу 6 июля.