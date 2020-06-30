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На Дону официально разрешили посещать пляжи

На Дону официально разрешили посещать пляжи
Ростовская область находится на пороге очередного этапа снятия ограничений. Об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.

В частности, на Дону нельзя было посещать пляжи, так как они относятся к категории общественных мест. Спасатели, согласно ежегодному графику, подготовили их в купальному сезону. Несмотря на официальный запрет, дончане всё равно ходили отдыхать на водоёмы, и их никто не останавливал и не прогонял. Пляжи на Павло-Очаковской косе, Солёном озере, Цимлянском и Северном водохранилищах с наступлением жары всегда были набиты отдыхающими.

Теперь же отдыхать не берегу можно официально. Изменения в постановлении вступают в силу 6 июля.

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