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Ростовский декоратор рассказала о трендах украшения елок в 2025 году. Анастасия Лоташ поделилась вариантами как красиво и легко нарядить главный атрибут новогодних праздников.В этом году актуальным будет оформление вечно зеленой красавицы без звёзд на макушке. Лучше использовать крупные предметы, такие как бутафорские конфеты, тканевые банты или сосульки.Приветствуется в 2025 году создание атмосферы новогодней сказки. На ветках елки можно разместить имитацию измороси.Еще популярен вариант с огнями. Гирлянда станет прекрасным основным украшением для вечнозеленой красавицы.- Никогда не выйдут из моды шары из стекла. Это всегда смотрится красиво и богато, — рассказала Анастасия. — Новогодние игрушки должны быть разногабаритными. На первый план нужно повесить маленькие шары, чтобы они подчеркивали весь образ.Цвет новогодних игрушек может быть разный или однотонный. Если вы решили украсить ёлку в одной цветовой гамме, то там не должно быть никаких сторонних оттенков.И последним трендом можно назвать натуральность. На елку повесить зимние фрукты, которые будут разносить приятный аромат по квартире. Это создаст невероятную атмосферу праздника.