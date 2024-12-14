Ростовский декоратор рассказала о трендах украшения елок в 2025 году
Ростовский декоратор рассказала о трендах украшения елок в 2025 году. Анастасия Лоташ поделилась вариантами как красиво и легко нарядить главный атрибут новогодних праздников.
В этом году актуальным будет оформление вечно зеленой красавицы без звёзд на макушке. Лучше использовать крупные предметы, такие как бутафорские конфеты, тканевые банты или сосульки.
Приветствуется в 2025 году создание атмосферы новогодней сказки. На ветках елки можно разместить имитацию измороси.
Еще популярен вариант с огнями. Гирлянда станет прекрасным основным украшением для вечнозеленой красавицы.
- Никогда не выйдут из моды шары из стекла. Это всегда смотрится красиво и богато, — рассказала Анастасия. — Новогодние игрушки должны быть разногабаритными. На первый план нужно повесить маленькие шары, чтобы они подчеркивали весь образ.
Цвет новогодних игрушек может быть разный или однотонный. Если вы решили украсить ёлку в одной цветовой гамме, то там не должно быть никаких сторонних оттенков.
И последним трендом можно назвать натуральность. На елку повесить зимние фрукты, которые будут разносить приятный аромат по квартире. Это создаст невероятную атмосферу праздника.