На Дону начался сбор подписей против повышения тарифа на капремонт

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В Ростовской области начался сбор подписей против повышения тарифа на капитальный ремонт. Подробную информацию об этом 2 февраля на своем сайте разместили депутаты региональной коммунистической партии.Пункты сбора подписей работают в парткомитетах шести районов области, а также в десяти городах: Ростове, Аксае, Батайске, Волгодонске, Сальске, Шахтах, Таганроге, Гуково и Миллерово.По словам представителей партии, рост тарифов никак не согласовывается с инфляцией, да и проблемы в жилищной сфере толком не решаются. Речь идет о том, что за пять лет не наметилось никаких улучшений в плане капитального ремонта.Напомним, что в донском регионе оплату капремонта планируют увеличить с 9,92 до 20 рублей.